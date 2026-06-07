تجسس إسرائيلي على إدارة ترمب.. ما السياق والأهداف؟

ناقش برنامج ما وراء الخبر في حلقة (7 يونيو/حزيران 2027) السياق الذي يأتي فيه الكشف عن عمليات تجسس إسرائيلية على إدارة ترمب، متناولا توقيت هذا الكشف والأهداف الكامنة وراءه.

وبحثت الحلقة أيضا ما يعكسه الكشف عن رفع وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" مستوى التحذير من أنشطة تجسس إسرائيلية لدرجة حرجة، والتداعيات المحتملة جراء ذلك على علاقات واشنطن مع تل أبيب ولو مرحليا.

وشارك في الحلقة كل من أستاذ تسوية الصراعات الدولية محمد الشرقاوي، والأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بول ديفيس، والأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية محمد هلسة.

تقديم: عبد القادر عياض