"ما وراء الخبر" يناقش تداعيات توسع عمليات المستوطنين في الضفة الغربية

تناولت حلقة (2026/06/6) من برنامج “ما وراء الخبر” التصعيد الإسرائيلي المتسارع في الضفة الغربية، خاصة عقب اقتحام آليات عسكرية لوسط مدينة رام الله وعدة أحياء فيها.

وتزامنت هذه الاقتحامات مع هجمات مسعورة للمستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس، واستشهاد الرضيع "سام فهد أبو هيكل" (7 أشهر) برصاص الاحتلال في الخليل.

وخلال الحلقة حذر أستاذ العلوم السياسية حسن أيوب من أن الاعتداءات الحالية هي "بروفة" لتهجير قسري واسع النطاق، مدعومة بإحصائيات حول اقتلاع 33 تجمعا سكانيا، معتبرا أن الاحتلال نجح في "إعادة هندسة" المجتمع الفلسطيني لإحباط أي انتفاضة شاملة.

وفي قراءة أيديولوجية، شبّه المحلل السياسي الفلسطيني مهند مصطفى ممارسات الميليشيات الاستيطانية والجيش ضد الفلسطينيين بالجرائم النازية، مؤكدا أن إسرائيل انتقلت من نظام الاحتلال إلى "أبارتهايد" عنصري غيبي يقوده متطرفون.

تقديم: زين العابدين توفيق