هل تنجح الحكومة العراقية في حصر السلاح؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (4 يونيو/حزيران 2026) الدلالات الأمنية والسياسية لبدء عملية حصر السلاح بيد الدولة العراقية، وطبيعة المسار الذي تمهد له هذه الخطوة المعقدة الممتدة منذ أكثر من عقدين.

وبحثت الحلقة أيضا مدى تأثير رفض بعض الفصائل العراقية تسليم ترسانتها العسكرية في خلق تحديات وعقبات أمام مشروع حصرها بيد الدولة، فضلا عن طبيعة الرسائل التي يبعث بها الشروع في هذا الإجراء إلى مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

وشارك في الحلقة كل من أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، والخبير الأمني فاضل أبو رغيف، والأستاذ في معهد السياسة الدولية بول ديفيس.

تقديم: عبد القادر عياض