مكافحة الفساد وحصر السلاح بالعراق.. معركة إصلاح حقيقية أم تصفية حسابات؟

ناقشت حلقة (2026/6/30) من برنامج “ما وراء الخبر” على شاشة الجزيرة، تطورات الحملة التي أطلقتها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد، والتي شملت اعتقالات وتحقيقات طالت شخصيات سياسية وبرلمانية.

وتناول البرنامج تصريحات رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، الذي أكد أن الحملة تستند إلى دوافع وطنية بحتة، ولا تحمل أي أهداف سياسية، مشددا على أن التحقيقات مستمرة وتكشف مزيدا من الشبكات والمتورطين، في حين دعت أطراف داخلية وخارجية إلى ضمان نزاهة الإجراءات وتجنب أي انتقائية أو تسييس.

وتزامنت الحملة مع مسار حكومي موازٍ يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، عبر مهلة زمنية للفصائل المسلحة لتسليم أسلحتها، في سياق إصلاحات سياسية وأمنية أوسع، بالتوازي مع استعدادات لزيارة مرتقبة لرئيس الحكومة إلى واشنطن، ما فتح باب التساؤلات حول توقيت التحركات الداخلية.

وشهدت الحلقة مشاركة عدد من الضيوف من بغداد، حيث استضاف البرنامج الدكتور إحسان الشمري أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز التفكير السياسي، إلى جانب المحلل السياسي عبد الرحمن الجبوري، ومدير الأبحاث في مركز البيان للدراسات والتخطيط مصطفى السراي.

وخلال الحلقة، تباينت قراءات الضيوف بين من يرى أن ما يجري يمثل بداية جدية لتفكيك منظومة فساد متجذرة داخل مؤسسات الدولة، ومن يعتبر أن التوقيت وانتقائية الاستهداف يثيران شكوكاً بشأن احتمال توظيف الحملة سياسياً، خاصة مع شمولها شخصيات تنتمي إلى قوى سياسية متعددة.

كما ناقشت الحلقة المخاوف المرتبطة بآليات استرجاع الأموال المنهوبة، وحدود الشفافية في الإجراءات، إضافة إلى التداخل بين ملف مكافحة الفساد وضغوط الداخل والخارج، في ظل تحديات تواجه الحكومة في الموازنة بين الإصلاح ومواجهة مراكز النفوذ.

تقديم: مريم بلعاليا