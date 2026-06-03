تونس.. الحريات في مهب الأزمات

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (3 يونيو/حزيران 2026) حقيقة الاتهامات الموجهة إلى السلطة في تونس باستخدامها القضاء أداة لخدمة حساباتها السياسية وتصفية خصومها.

وتناول السجال خلفيات الأحكام الصادرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة بسجن راشد الغنوشي وعلي العريض.

وبحثت الحلقة أيضا مدى ارتباط التضييقات القضائية والأمنية بما تمر به البلاد من أزمة سياسية واقتصادية، وخيارات السلطة ومعارضيها لإنقاذ البلاد من تداعيات أزمة متعددة الأوجه ومنع وصولها نحو الانسداد الكامل.

وشارك في الحلقة كل من المحامي والمحلل السياسي قيصر الصياح، والكاتب والمحلل السياسي أحمد الغيلوفي.

تقديم: إلسي أبي عاصي