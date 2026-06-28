أبعاد وخلفيات الإطاحة بـ"حيتان الفساد" في العراق

ناقش برنامج ما وراء الخبر في حلقة (28 يونيو/حزيران 2026) الأبعاد الكامنة وراء حملة “اعتقالات الفساد” غير المسبوقة التي شهدها العراق، مستعرضا السياق العام لهذه الحملة والتوقيت الدقيق لتنفيذها.

وبحثت الحلقة أيضا التداعيات المحتملة التي يمكن أن تخلفها هذه الاعتقالات على الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي، إلى جانب رصد مدى ارتباط التحركات الحكومية الأخيرة بضغوط خارجية تطالب بمواجهة الفساد.

وشارك في الحلقة كل من أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إياد العنبر وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي والمحلل السياسي سيف السعدي.

تقديم: ليلى الشيخلي