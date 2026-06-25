تحديات ومخاوف.. ما الذي يعطل محاكمة رموز نظام الأسد؟

ناقش برنامج ما وراء الخبر في حلقة (25 يونيو/حزيران 2026) الرسائل والدلالات الكامنة وراء توالي جلسات محاكمة المتهمين بالضلوع في جرائم وانتهاكات خلال عهد نظام بشار الأسد.

وبحثت الحلقة أيضا التحديات البنيوية والتقنية التي تقف أمام الإسراع في تطبيق إجراءات وخطوات فعالة بمسار العدالة الانتقالية في سوريا، إلى جانب قراءة تفكيكية للاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي طالبت بتسريع مسار المحاسبة، ورصد أبرز المخاوف المجتمعية والأمنية التي أثارتها تلك التحركات.

وشارك في الحلقة كل من الأكاديمي والمحلل السياسي كمال عبدو، والمحامي والخبير القانوني همام عرابي، والمحامي والخبير القانوني محمد سعيد شوربا.

تقديم: إلسي أبي عاصي