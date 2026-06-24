ما وراء تحذير بوتين من مواجهة عسكرية بين روسيا والغرب؟

ناقش برنامج ما وراء الخبر في حلقة (24 يونيو/حزيران 2026) الاتجاه الذي ترسمه التطورات الميدانية والتصريحات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مسار الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على القارة العجوز.

وحذر بوتين من تحول الدعم الغربي لكييف إلى استعدادات حقيقية من حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمواجهة مباشرة مع روسيا، مستعرضا مدى تأثير هذا المنعطف الإستراتيجي على الجهود الرامية لإنهاء النزاع عبر حلول سلمية.

وبحثت الحلقة أيضا مآلات الرؤية الغربية والأوروبية للأفكار المطروحة للتسوية السياسية، في ظل الجدل الدائر داخل البيت الأوروبي على وقع الأزمة السياسية وغياب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قمة بولندا المخصصة لدعم بلاده، كما رصدت الفرص المتاحة دوليا لإيقاف الحرب وتغليب كفة التفاوض، وما إذا كانت المؤشرات الميدانية تدفع نحو مزيد من التصعيد.

وشارك في الحلقة كل من المحلل السياسي الروسي رونالد بيجاموف، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة ستانفورد في برلين أولريش بروكنر، وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف حسني عبيدي.

تقديم: عبد القادر عياض