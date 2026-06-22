أبعاد التجاذب الأمريكي السوري حول الملف اللبناني

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (22 يونيو/حزيران 2026) تداعيات وأبعاد تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتدخل سوري محتمل ضد حزب الله في لبنان.

واستعرضت الحلقة تفاصيل وخلفيات هذا التصريح اللافت والسياق الجيوسياسي الذي جاء فيه، لا سيما في ظل مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي الجاري والتغيرات الحاصلة في المنطقة.

وبحثت الحلقة أيضا السيناريوهات المستقبلية لملف العلاقات السورية اللبنانية في ظل استبعاد سوري رسمي لأي تدخل عسكري مباشر وتأكيد دمشق على المقاربة الاقتصادية والتنموية، وسط تمسك لبناني قاطع بالسيادة الوطنية، فضلا عن قراءة كوابح الداخل السوري والتوازنات الإقليمية والدولية المحيطة بالهدنة.

وشارك في الحلقة كل من الباحث المختص في الشؤون الدولية جو معكرون، والكاتب والباحث السياسي عباس شريفة، ومسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض مارك فايفل.

تقديم: محمود مراد