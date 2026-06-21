معركة الأبيض وصراع الروايات في السودان

ناقش برنامج ما وراء الخبر في حلقة (21 يونيو/حزيران 2026) الأبعاد الإستراتيجية والحسابات العسكرية لتصاعد المعارك في السودان، لا سيما في شمالي كردفان.

وبحثت الحلقة أيضا تأثير الضغوط الدولية في ضوء التحذير الأممي من تداعيات هجوم وشيك على مدينة الأبيض، والتعقيدات التي يضيفها التصعيد العسكري إلى فرص إحياء جهود إبرام تسوية سلمية في السودان.

وشارك في الحلقة كل من الكاتب والمحلل السياسي عبد الماجد عبد الحميد، ورئيس تحرير صحيفة الوسط فتحي أبو عمار، وكاميرون هدسون مستشار المبعوث الأمريكي السابق إلى السودان ومسؤول شؤون أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي سابقا.

تقديم: عبد القادر عياض