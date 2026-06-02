ما وراء الخبر.. أبعاد قرار الحكومة العراقية حصر السلاح في يد الدولة على الفصائل المسلحة

ناقشت حلقة اليوم من “ما وراء الخبر” الأجواء السياسية في العراق، وذلك عقب قرار حكومي يؤيد حصر السلاح في يد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي وبين كافة الأطر السياسية والاجتماعية والحزبية.

في ظل رفض فصائل عراقية قاطع من قبل كتائب حزب الله العراقية وحركة النجباء للقرار، في حين وافقت 5 فصائل أخرى على نزع سلاحها والاندماج تلبية لدعوة الحكومة.

وبحثت حلقة (2026/6/2) من البرنامج في الدوافع الكامنة وراء هذا التحول، حيث يرى المؤيدون أن استقرار العراق السياسي والأمني يتطلب الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة المؤسساتية وتغليب الملف الاقتصادي، مستندين في ذلك إلى غطاء المرجعية الدينية والدستور والقضاء.

وفي المقابل، تم تسليط الضوء على وجهة نظر الفصائل الرافضة التي تربط شرعية سلاحها باستمرار التهديدات الخارجية وغياب السيادة الكاملة، معتبرة أن السلاح وسيلة دفاعية ضرورية طالما لم تتحقق السيطرة المطلقة للدولة على أجوائها وقرارها الأمني بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

تقديم: ليلى الشيخلي