موسكو في مرمى النيران.. رهان الاستنزاف الأوكراني ومعادلة الرد الروسي

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (18 يونيو/حزيران 2026) دلالات أكبر هجوم أوكراني بالمسيّرات على العاصمة الروسية موسكو منذ سنوات، والذي جاء متزامنا مع استضافة الرئيس الروسي لقمة “روسيا-آسيان”.

وبحثت الحلقة أيضا الرسائل التكتيكية والإستراتيجية لتكثيف كييف ضرباتها في العمق الروسي وتكرار استهدافها لمنشآت الطاقة في موسكو، إلى جانب رصد الانعكاسات السياسية والعسكرية المحتملة في الميدان بعد إعلان موسكو اعتزامها شن هجمات واسعة النطاق على أهداف حيوية في أوكرانيا.

وشارك في الحلقة كل من الكاتب والمحلل السياسي يفغيني سيدوروف، والدبلوماسي الأوكراني السابق فولوديمير شوماكوف، ومديرة مركز روسيا وأوروبا وآسيا للدراسات تيريزا فالون.

تقديم: ليلى الشيخلي