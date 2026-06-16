ما وراء الخبر رسائل البيان العراقي الأمريكي المشترك

ناقش برنامج ما وراء الخبر في حلقة (16 يونيو/حزيران 2026) سياق البيان الأمريكي العراقي المشترك الأول من نوعه منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وأبعاد زيارة المبعوث الأمريكي الخاص توم براك إلى بغداد.

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وبحثت الحلقة أيضا دلالات إشارة البيان إلى حصر السلاح بيد الدولة وحل التشكيلات والجماعات المسلحة العاملة خارج سلطتها، إلى جانب قراءة مقاربة وفهم القوى السياسية والفصائل العراقية لمطالب واشنطن الأمنية والاقتصادية ومحددات العلاقة مع بغداد. وشارك في الحلقة كل من كبير محللي الاستخبارات بقسم العراق في وزارة الدفاع الأمريكية سابقا بول ديفيس، والمحللين السياسيين حمزة مصطفى وعلي فضل الله. تقديم: مريم بلعالية

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المصدر: الجزيرة