بين مرونة الفصائل وتعنت نتنياهو.. من يفخخ خارطة طريق ملادينوف؟

ناقش برنامج ما وراء الخبر في حلقة (14 يونيو/حزيران 2026) مضامين الرد الذي تقدمت به الفصائل الفلسطينية على خارطة طريق الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف من أجل التقدم في تنفيذ خطة دونالد ترمب.

وبحثت الحلقة أيضا كيفية تعامل الأطراف المعنية مع هذا الرد، لا سيما إسرائيل المتهمة بالتنصل من تعهداتها، ومجلس السلام الذي اتهمته حركة حماس بانتهاج سياسة الصمت حيال الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات على سكان القطاع، فضلا عن السيناريوهات المستقبلية لهذا الحراك الدبلوماسي مع استمرار اجتماعات القاهرة، والأوراق الفاعلة بيد الدول الضامنة ومجلس السلام لإلزام الأطراف بالالتزامات المتبادلة.

وشارك في الحلقة كل من الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، والخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد هلسة، وكبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية جيمس روبنز.

تقديم: سلمى الجمل