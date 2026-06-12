ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يتناول خرق إسرائيل لاتفاق غزة وخيارات حماس

تناولت حلقة (2026/6/12) من برنامج “ما وراء الخبر” اتهامات حركة حماس لإسرائيل بخرق اتفاق غزة، وانتقادها صمت مجلس الأمن وعجز الضامنين عن كبح سياسة فرض الأمر الواقع الإسرائيلية بالقطاع.

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وناقشت الحلقة تداعيات استمرار الخروقات الإسرائيلية وإزاحة "الخط الأصفر"، وتقاعس المجتمع الدولي عن إلزام حكومة نتنياهو بتعهداتها، كما بحثت خيارات الفصائل إثر توافقات القاهرة لتجاوز تعثر الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، وسط مساعي الاحتلال لتكريس التهجير وفرض شروطه بملف نزع السلاح. تقديم: زين العابدين توفيق

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المصدر: الجزيرة