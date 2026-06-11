ما وراء الخبر تحديات التشكيل الحكومي في العراق

ناقش برنامج ما وراء الخبر في حلقة (11 يونيو/حزيران 2026) السياقات السياسية والعقبات التي تحول دون حسم استكمال تشكيل الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي، وذلك في ظل بقاء 9 حقائب وزارية معلقة.

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وبحثت الحلقة أيضا مدى تأخير الضغوط الخارجية وتعقيدات المشهد الإقليمي والدولي لعملية تشكيل الحكومة، فضلا عن تدارس السيناريوهات والتوافقات المحتملة بين الكتل والقوى السياسية لحسم الحقائب المتبقية وتمريرها. وشارك في الحلقة كل من المحللين السياسيين محمد حسن الساعدي ووائل الركابي. تقديم: ليلى الشيخلي

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المصدر: الجزيرة