شرايين الحياة المقطوعة تطوق المدنيين في السودان

ناقش برنامج ما وراء الخبر في حلقة (10 يونيو/حزيران 2026) أسباب غياب الحلول العملية والآليات الفاعلة لحماية المدنيين في السودان وتوفير الأمن لهم رغم الحاجة الإنسانية الملحة.

وركزت الحلقة على توزيع وتحديد المسؤوليات بين أطراف النزاع الميداني إزاء الانتهاكات المتصاعدة، وتسييس ملف الإغاثة، واستهداف البنية التحتية المدنية كتعطيل الطرق وتدمير الجسور الحيوية.

وبحثت أيضا في دلالات ومؤشرات تعثر المسار السياسي الرامي إلى وقف الحرب، وتصلب مواقف طرفي الصراع رغم تعدد المبادرات الإقليمية والدولية الساعية لإيجاد تسوية، واستعرضت أبرز السيناريوهات المحتملة ومآلات الأزمة إذا استمرت حالة الانسداد السياسي الراهن وتفاقمت طوارئ الحماية والجوع الحاد دون حلول ناجعة.

وشارك في الحلقة كل من الباحث في الشؤون الإستراتيجية المعتصم عبد القادر الحسن، والكاتب والمحلل السياسي مصطفى محمد إبراهيم، والخبير في الشأن الأفريقي مارتن بلوت.

تقديم: سلمى الجمل