ما وراء الخبر السودان.. استعصاء الميدان وتيه السياسة

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (7 مايو/أيار 2026) التطورات العسكرية المتسارعة في السودان، مسلطا الضوء على استقرار المشهد الميداني، في ظل حرب “كر وفر” تتركز في جبهات كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

وبحثت الحلقة أيضا تعثر المسارات الدبلوماسية الرامية لإغاثة المدنيين والتأسيس لحوار وطني ينهي القتال، أمام تمسك طرفي النزاع بخيار الحسم الميداني الذي عكسه وعيد قيادة الدعم السريع بالاستمرار في الحرب لعقود. كما استعرضت الحلقة الأوراق والوسائل المتاحة للمجتمع الدولي للضغط على الأطراف وإحداث اختراق فاعل ينهي المعاناة الإنسانية المتفاقمة. وشارك في الحلقة كل من الخبير الأمني معتصم عبد القادر، والأكاديمي السوداني فتحي أبو عمار، والخبير في الشؤون الأفريقية كوفي كواكو. تقديم: سلمى الجمل

المصدر: الجزيرة