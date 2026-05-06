مسار تطبيق اتفاق غزة.. ماذا بعد لقاء ملادينوف ونتنياهو؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقته (6 مايو/أيار 2026) تداعيات لقاء المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما توقفت الحلقة عند محاولات تل أبيب الالتفاف على استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق غزة ورهاناتها على تغيير قواعد الاشتباك. وبحثت أيضا الخيارات الصعبة المتاحة أمام حركة حماس والفصائل الفلسطينية لمواجهة شرط "نزع السلاح" والواقع الإنساني الكارثي بالقطاع.

وشارك في الحلقة كل من الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، والكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، ومسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض مارك فايفل.

تقديم: مريم بلعالية