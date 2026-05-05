مخاض حكومة الزيدي.. هل تنجو من "فيتو" الفصائل وضغوط الخارج؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقته بتاريخ (5 مايو/أيار 2026) ملامح تركيبة وبرنامج الحكومة العراقية المرتقبة برئاسة علي الزيدي، في ضوء المعطيات الراهنة والجدل المحتدم حول شكلها وتوازناتها.

وبحثت الحلقة أيضا مستوى القبول الذي قد تحظى به الحكومة برلمانيا وإقليميا ودوليا، وتداعيات اتصالات الزيدي بكل من واشنطن وطهران، فضلا عن الأوراق التي يملكها لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وفرص تقديم تجربة سياسية مغايرة للنماذج السابقة.

وشارك في الحلقة كل من أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إياد العنبر، وأستاذ الفكر السياسي في الجامعة المستنصرية طالب محمد كريم، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر المعامير.

تقديم: حسن جمول