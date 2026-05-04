ما وراء الخبر موسكو وكييف في نفق الاستنزاف المظلم

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقته (4 مايو/أيار 2026) دلالات التصعيد العسكري النوعي بين روسيا وأوكرانيا خارج مناطق الاشتباك المعتادة، مسلطا الضوء على أهداف الضربات المتبادلة بمئات المسيّرات.

وبحثت الحلقة أيضا مدى إمكانية صمود هدنة مؤقتة مرتقبة خلال احتفالات "عيد النصر" الروسي في 9 مايو/أيار الجاري، وفرص إحراز تقدم في مسار التفاوض المتعثر. وشارك في الحلقة كل من الكاتب والمحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف، ومدير المركز الأوكراني للأمن والتعاون سيرهي كوزان، ورئيس تحرير المجلة العسكرية السويسرية ألكسندر فوترافر. تقديم: عبد القادر عياض

المصدر: الجزيرة