الأزمة الليبية ومسار الحل الأمريكي

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (31 مايو/أيار 2026) مؤشرات وأهداف توسيع واشنطن اتصالاتها المباشرة مع مسؤولين من معسكري الغرب والشرق في ليبيا في ضوء تحركات مستشار ترمب للشؤون العربية والأفريقية.

وبحثت الحلقة أيضا كيفية تعاطي وتفاعل الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي مع هذه المساعي الأمريكية والحديث لأول مرة عن عملية سياسية شاملة قائمة على البراغماتية، إلى جانب رصد أبرز أوجه الاتفاق والاختلاف بين المسارين الأمريكي والأممي في التعامل مع فرص حلحلة الأزمة وتوحيد المؤسسات.

وشارك في الحلقة كل من أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف حسني عبيدي، والمحلل السياسي إبراهيم بلقاسم، وأستاذ الشؤون الدولية ومسؤول ملف شمال أفريقيا السابق في الخارجية الأمريكية وليام لورانس.

تقديم: جلال شهدا