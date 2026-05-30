ما وراء الخبر.. كيف نقرأ أبعاد تصاعد مخططات الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية؟

سلطت حلقة (30 مايو/أيار 2026) من برنامج “ما وراء الخبر” الضوء على تصاعد مخططات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وزادت المخاوف عقب اعتزام الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن مشروع (إي 1) شرق القدس.

كما ناقشت الحلقة تزايد اعتداءات المستوطنين المسلحين وحملات المداهمة الشاملة للمدن والقرى الفلسطينية، إلى جانب مساعي تهجير التجمعات البدوية مثل "الخان الأحمر"، ومصادرة المواقع الدينية والتاريخية الحيوية مثل موقع النبي صمويل.

واستعرض الضيوف الأبعاد الديموغرافية والسياسية لهذه المخططات التي تهدف إلى عزل القدس تماما وتقسيم الضفة الغربية إلى جزأين لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة.

كما انتقد الخبراء في الشأن الإسرائيلي الصمت والتواطؤ الدوليين اللذين يمنحان إسرائيل الجرأة لتسريع وتيرة الاستيطان دون رادع، مؤكدين أن الرد الفلسطيني يتطلب تجاوز الاتفاقيات السابقة، وتوحيد القيادة الوطنية، وتفعيل المقاومة الشعبية لمواجهة سياسات التهجير وشرعنة الأمر الواقع.