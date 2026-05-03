لماذا يلوح نتنياهو بمعاودة فتح جبهة غزة؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقته (3 مايو/أيار 2026) سياق وتوقيت المشاورات الأمنية والسياسية الإسرائيلية المكثفة بشأن ما تصفه تل أبيب بـ”الجمود” في قطاع غزة، والتلويح المتصاعد باستئناف الحرب.

وتناولت الحلقة خلفيات تصاعد وتيرة الغارات والاغتيالات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وكيفية تعامل حركة حماس والفصائل الفلسطينية مع مقترحات الوسطاء في ظل هذه التهديدات.

وبحثت أيضا في العوائق التي تحول دون تنفيذ استحقاقات الاتفاق على الأرض، ومدى سماح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعودة إلى الخيار العسكري في ظل تراجع أولوية ملف غزة لصالح جبهتي لبنان وإيران.

وشارك في الحلقة كل من الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، والكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، والمسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية توماس واريك.

تقديم: حسن جمول