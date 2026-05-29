ما وراء الخبر استمرار الهجمات الدامية في السودان رغم الجهود الرامية لوقف الحرب

ناقشت حلقة 2026/5/29 من برنامج “ما وراء الخبر” الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على مدنيين في مدينة المرة غربي إقليم كردفان، والتي أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

وجاء الهجوم الذي دعت شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي لإدانته والتحرك الفعلي ضد من يقف وراءه بعيد إطلاق رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مبادرة لحوار سياسي تستثني قوات الدعم. وشارك في الحلقة المحللان السياسيان يوسف عبد المنان ومصطفى محمد إبراهيم، والباحث المختص في الشؤون الأفريقية كوفي كواكو. تقديم: مريم بلعالية

المصدر: الجزيرة