الصدر يرمي كرة السلاح الملتهبة

ناقش برنامج ما وراء الخبر في حلقة (27 مايو/أيار 2026) خلفيات وأبعاد قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإلحاق تشكيلات “سرايا السلام” بأجهزة الدولة العراقية، ودعوته بقية التشكيلات المسلحة لاتخاذ خطوة مماثلة.

كما سلطت الحلقة الضوء على مواقف مكونات المشهد السياسي العراقي رسميا وشعبيا من هذه الخطوة، ولا سيما البيت الشيعي وحكومة علي الزيدي الحالية.

وبحثت الحلقة أيضا الانعكاسات العملية المباشرة لقرار الصدر على جملة من الملفات الأمنية والسياسية الساخنة في العراق، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة، وسياسة النأي بالنفس عن إيران، ومحاسبة الفصائل المسلحة المحسوبة عليها، وهي القضايا التي تشكل جوهر المطالب والشروط الحالية لواشنطن من بغداد.

وشارك في الحلقة كل من أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، والمحللين السياسيين حمزة مصطفى وعلي فضل الله.

تقديم: زين العابدين توفيق