السودان.. معضلة السلام المفقود وعجز المبادرات

ناقش برنامج ما وراء الخبر في حلقة (25 مايو/أيار 2026) فرص استجابة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للدعوة الأمريكية الرامية لإرساء هدنة إنسانية فورية، والآليات الممكنة لتحقيقها ميدانيا رغم التصعيد.

وبحثت الحلقة أيضا خلفيات وأسباب تعثر المسارات السياسية والدبلوماسية التي حاولت حتى الآن إيجاد حل للمواجهات الممتدة في السودان، وفي مقدمتها محادثات مسار جدة واجتماعات المجموعة الرباعية الدولية.

وشارك في الحلقة كل من الصحفي والمحلل السياسي محمد حامد جمعة، ورئيس تحرير صحيفة "الوسط" السودانية فتحي الحسيني، ومستشار المبعوث الأمريكي السابق إلى السودان كاميرون هدسون.

تقديم: مريم بلعالية