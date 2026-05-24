دماء غزة في حسابات نتنياهو الانتخابية

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (24 مايو/أيار 2026) الأهداف الميدانية والسياسية للتصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وسيطرة الاحتلال على 60% من مساحة القطاع.

وسلطت الحلقة الضوء على خلفيات آلة القتل المستمرة وتعمد نسف المربعات السكنية، مبرزة طموح حكومة بنيامين نتنياهو في فرض حسم عسكري واحتلال كامل للقطاع كأداة لإنقاذ مكانته السياسية والانتخابية المأزومة داخليا.

وبحثت أيضا طبيعة تعامل المقاومة الفلسطينية مع السلوك الإسرائيلي الذي يُعد انقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب تفنيد الدعاية الإسرائيلية بشأن نزع السلاح.

كما تناولت الحلقة دور الوسطاء ومسؤولي "مجلس السلام" في كسر جمود التفاوض، وتأثير انشغال واشنطن بملفات المنطقة في منح الاحتلال غطاء للاستمرار في تصعيده.

وشارك في الحلقة كل من الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، والكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، والباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان.

تقديم: عبد القادر عياض