كوبا وترمب.. دلالات التصعيد ومآلات المواجهة

ناقش برنامج ما وراء الخبر في حلقة (21 مايو/أيار 2026) دلالات مسارات التحرك الأمريكي المتزامن تجاه كوبا على الصعد السياسية والعسكرية والقضائية في الساعات الماضية، والمآلات المحتملة لهذا التحرك.

كما استعرضت الحلقة خيارات إدارة ترمب في التعامل مع هافانا، في ظل وصفه لكوبا بـ"الدولة المارقة" رغم إعلانه عدم ترجيح خيار التصعيد العسكري المباشر ضدها.

وبحثت الحلقة أيضا أوراق كوبا وقدرتها على التعامل مع هذا التصعيد الأمريكي على مساراته المختلفة، ومدى قدرة الأطراف والقوى الخارجية الحليفة لها على تقديم الدعم أو الضغط الفعال من أجل خفض حدة التوتر الجيوسياسي الراهن في منطقة الكاريبي.

وشارك في الحلقة كل من مراسل الشؤون السياسية لشبكة "ون أمريكا نيوز" في البيت الأبيض نيل ماكيب، والكاتب المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية والكاريبي كولين هاردينغ.

تقديم: جلال شهدا