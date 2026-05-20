هل يملك الغرب رفاهية النفاق بعد فيديو بن غفير؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (20 مايو/أيار 2026) دلالات تجدد التنكيل الإسرائيلي بناشطي “أسطول الصمود العالمي” بعد اعتقالهم واقتيادهم إلى ميناء أسدود.

وسلطت الحلقة الضوء على تداعيات المقطع المصور الذي نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وما تضمنه من إهانات وتوجيه تهم بدعم الإرهاب للمتضامنين المحتجزين وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، مبرزة الأثر الارتدادي لهذا السلوك على صورة إسرائيل الإعلامية.

وبحثت الحلقة أيضا تقييم ردود الفعل الدولية المتصاعدة إزاء هذا التعامل الإسرائيلي، في ضوء الانتقادات المتزايدة وإقدام دول أوروبية وكندا على استدعاء سفراء إسرائيل لديها للاحتجاج على سوء معاملة الرعايا الأجانب.

كما ناقشت الرسائل السياسية والأمنية التي تبعث بها إسرائيل من خلال تكرار استخدام القوة العسكرية وقرصنة سفن التضامن في المياه الدولية، إلى جانب استشراف المسار القانوني لمحاسبة قادة الاحتلال ومستقبل حركات التضامن البحرية وجدواها في كسر حصار غزة.

وشارك في الحلقة كل من الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، والخبير في الشؤون الإسرائيلية إمطانس شحادة، ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة لويزا مورغانتيني.

تقديم: مريم بلعالية