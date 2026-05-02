"ما وراء الخبر".. هل عاقب ترمب ألمانيا وأوروبا؟

ناقشت حلقة (2026/5/2) من برنامج “ما وراء الخبر” قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سحب 5 آلاف جندي أمريكي من ألمانيا، وإمكانية تعميمه على دول أخرى لاحقا مثل إيطاليا وإسبانيا، وفق تلميحات ترمب.

وتساءلت الحلقة عما إذا كان القرار الأمريكي يمثل مؤشرا واضحا على أزمة متصاعدة وانعطافة حادة بين واشنطن والعواصم الأوروبية خاصة تلك التي تعترض على الموقف الأمريكي على صعيد بعض القضايا.

كما تناولت خيارات أوروبا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية، وسط نداءات من بعض الأصوات لمراجعة الإستراتيجيات والتحالفات الدفاعية على نحو يمنحها قدرة واستقلالية.

تقديم: حسن جمّول