ما وراء الخبر ما أهمية تسلم الحكومة السورية إدارة مدينة عين العرب؟

تناولت حلقة 2026/5/18 من برنامج “ما وراء الخبر” تطورات المشهد السوري بعد تسلم الحكومة إدارة مدينة عين العرب (كوباني) كجزء من الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مطلع العام الجاري.

فقد تسلم إبراهيم مسلم المكلف من قبل الحكومة السورية بإدارة منطقة عين العرب كوباني بريف حلب الشرقي، وباشر مهام عمله من المقر الذي كان يستخدم سابقا مقرا للإدارة الذاتية، وذلك بعد لقاء مسلم بالقائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي في مدينة الحسكة. وشارك في الحلقة المحلل السياسي مصطفى النعيمي، والمحامي والمحلل السياسي مصطفى شيخ مسلم. تقديم: عبد القادر عياض

المصدر: الجزيرة