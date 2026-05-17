دلالات توقيت الانفجار الميداني بين موسكو وكييف

ناقش برنامج ما وراء الخبر في حلقة (17 مايو/أيار 2026) توقيت وسياق التصعيد العسكري واسع النطاق بين روسيا وأوكرانيا، الذي اندلع فور انتهاء هدنة قصيرة دامت ثلاثة أيام.

وبحثت الحلقة أيضا الدلالات الميدانية والتحولات الإستراتيجية للهجمات المكثفة بآلاف الطائرات المسيّرة والصواريخ من الجانبين، لا سيما نجاح كييف في خرق منظومات الدفاع الجوي ونقل المعركة إلى العمق الروسي واستهداف موسكو ومنشآت الطاقة، ومدى تأثير هذا التصعيد المتسارع في مسارات الدبلوماسية المتعثرة المرتبطة بجهود الوساطة الدولية.

وشارك في الحلقة كل من المحلل السياسي الروسي رولاند بيدجاموف، ومساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق أوليكسي ميلنيك، ورئيس تحرير المجلة العسكرية السويسرية ألكسندر فوترافير.

تقديم: سلمى الجمل