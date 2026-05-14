من يعطل دخول "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" إلى القطاع؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (14 مايو/أيار 2026) دلالات تصريحات المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف بشأن تطبيق اتفاق غزة، ومدى واقعية إعلانه عن جاهزية “اللجنة الوطنية” لاستلام الحكم.

وتوقفت الحلقة عند توقيت هذه الطروحات التي تطالب القيادة الفلسطينية الحالية في قطاع غزة بالتنحي وبدء عمل المجلس التنفيذي للسلام في ظل تعثر مقتضيات المرحلة الأولى من الاتفاق.

وبحثت أيضا الأبعاد العميقة لرد حركة حماس على إعلان ملادينوف، خاصة تمسك الحركة بضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته الإنسانية والأمنية قبل الحديث عن انتقال الحكم أو مصير سلاح المقاومة.

كما سلطت الضوء على الانعكاسات المستقبلية لمقاربة ملادينوف التي اختار فيها أولويات تتماشى مع المطالب الإسرائيلية، وسط انتقادات واسعة لتجاهله تنصل تل أبيب من تعهداتها بفتح المعابر والانسحاب إلى "الخط الأصفر".

وشارك في الحلقة كل من الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، والكاتب والمحلل السياسي أحمد الطناني، والباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان.

تقديم: مريم بلعالية