ما وراء الخبر حكومة العراق الجديدة.. رهان "مسك العصا من المنتصف"

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (13 مايو/أيار 2026) مدى دقة التقارير التي تحدثت عن ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا مكثفة على رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي، تتعلق بتركيبة وبرنامج حكومته المرتقبة.

وبحثت الحلقة أيضا آليات تعاطي الإطار التنسيقي والمكونات السياسية مع المطالب الأمريكية، وتداعيات تلويح إدارة دونالد ترمب بفرض عقوبات في حال إشراك ممثلين عن فصائل موالية لطهران. كما استعرضت الخيارات المتاحة أمام الزيدي للمناورة وسط تضارب الرهانات الإقليمية والدولية والملفات الداخلية الشائكة. وشارك في الحلقة كل من أستاذ العلوم السياسية عمار البهادلي، وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية عصام الفيلي، والعضو السابق بالكونغرس عن الحزب الجمهوري توم غاريت. تقديم: عبد القادر عياض

المصدر: الجزيرة