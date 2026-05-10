هل تقود الهدنة المؤقتة بين روسيا وأوكرانيا إلى سلام دائم؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (10 مايو/أيار 2026) مدى تشكيل الهدنة المؤقتة المعلنة بين روسيا وأوكرانيا فرصة حقيقية لإطلاق مسار فاعل ينهي الحرب الدامية.

وبحثت الحلقة أبعاد التزامن بين هذه التهدئة وتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول قرب نهاية النزاع، ودعوته لصياغة نظام أمني أوروبي جديد، ومدى واقعية هذه الطروحات في ظل التشكيك الأوكراني والأوروبي في النوايا الروسية.

وناقشت أيضا انعكاسات الهدنة على الأرض وخطر تحولها إلى أداة لإعادة التحشيد العسكري بدلاً من السلام المستدام، وكذلك سبل تجاوز حالة الركود الميداني والسياسي والتقدم نحو حل سلمي يحظى بقبول أطراف الصراع.

وشارك في الحلقة كل من الدبلوماسي الأوكراني السابق فولوديمير شوماكوف، والباحثة والمحللة السياسية إيلينا سوبونينا، ومساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن ديفيد دوروش.

تقديم: جلال شهدا