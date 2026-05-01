إلى أين تتجه مالي بعد هجوم الجهاديين على الحكومة؟

ناقشت حلقة 2026/5/01 من برنامج “ما وراء الخبر” تطورات الوضع في مالي بعد تحقيق جماعات مسلحة تقدما ضد الحكومة ونجاحها في السيطرة على عدة مدن رئيسية.

فبعد يوم واحد من إعلان جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" الموالية لتنظيم القاعدة فرض حصار على العاصمة المالية باماكو وإغلاق الطرق المؤدية إليها، قالت "جبهة تحرير الزواد" المتحالفة معها إن القوات الحكومية انسحبت من قاعدة رئيسية شمالي البلاد قرب الحدود مع الجزائر.

شارك في الحلقة الباحث في شؤون منطقة الساحل أحمد ولد محمد المصطفى، والخبير في شؤون الساحل وغرب أفريقيا أوفيغوي أوغويغو، والباحث الأول بمعهد السياسة العالمية جاك رولان.

تقديم: حسن جمول