"ما وراء الخبر" يناقش أبعاد قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على القوني دقلو

ناقشت حلقة (2026/4/29) من برنامج “ما وراء الخبر” قرار مجلس الأمن الدولي (بمقترح أمريكي بريطاني فرنسي) بفرض عقوبات على القوني حمدان دقلو شقيق قائد قوات الدعم السريع، بتهمة شراء الأسلحة لصالح القوات.

كما شملت العقوبات ثلاثة كولومبيين بتهمة تجنيد مرتزقة تورطوا في جرائم حرب ضد الجيش السوداني.

واتهم البيان القوني حمدان دقلو موسى بأنه شارك في شراء أسلحة ومعدات عسكرية لقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي تحارب منذ أبريل/نيسان 2023، الجيش السوداني بسبب رفضها الاندماج في المؤسسة العسكرية.

وناقش الضيوف دلالات هذا التحرك الذي تقوده واشنطن ولندن وباريس، حيث تباينت الآراء بين من يراه خطوة لتأسيس مبدأ المساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب، ومن يعتبره مجرد إجراء "شكلي" يفتقر للأدوات التنفيذية القادرة على لجم القتال فعليا في الميدان أو وقف تدفق السلاح.