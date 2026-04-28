"ما وراء الخبر" أبعاد تكليف الزيدي لمنصب رئاسة الحكومة العراقية

بحثت حلقة “ما وراء الخبر” أبعاد تكليف رجل الأعمال علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة كمرشح تسوية طرحه “الإطار التنسيقي” لإنهاء أسابيع من الانسداد السياسي.

وركز النقاش على فرادة التجربة لكون الزيدي وجها اقتصاديا يخلو سجله من أي منصب سياسي سابق، مما يطرح تساؤلات كبرى حول قدرته على المناورة في بيئة سياسية معقدة.

واستعرضت الحلقة آراء الضيوف الذين تطرقوا إلى الملفات الداخلية الضاغطة التي تنتظر الحكومة، وعلى رأسها مكافحة الفقر وتحسين الخدمات وتفكيك منظومة المحاصصة الطائفية والسياسية التي

تهيمن على مؤسسات الدولة وتغذي الفساد.

كما ناقشت الحلقة التحديات الخارجية، حيث يجد العراق نفسه في منطقة تجاذب حادة بين الولايات المتحدة وإيران، ومطلب الموازنة بين هذه القوى لتجنب الصراعات الإقليمية.

وخلص المحللون إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح الزيدي يكمن في مدى استقلاليته عن الأحزاب التي رشحته، متسائلين عما إذا كان استبدال الوجوه السياسية برجل أعمال سيعني تغييرا حقيقيا في نهج الحكم، أم سيظل مجرد إجراء شكلي لا يمس جوهر الأزمة.

وفي 27 أبريل/نيسان 2026، كلّف الرئيس العراقي نزار آميدي، علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب توافق الكتلة النيابية الأكبر عددا، المتمثلة في "الإطار التنسيقي"، على ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء.