"ما وراء الخبر".. هل تقوض إسرائيل حل الدولتين لصالح "دولة واحدة"؟

تكثف إسرائيل حملتها العسكرية في الضفة الغربية، مستهدفة مخيم قلنديا وكفر عقب والرام بعمليات اعتقال وهدم وتجريف، بالتزامن مع اعتداءات ميليشيات المستوطنين.

وأوضح ضيوف برنامج "ما وراء الخبر" أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مخطط إستراتيجي للاستيطان والضم والتهويد، حيث استولت إسرائيل على 50% من أراضي الضفة.

وناقشت الحلقة مع خبراء خيارات الفلسطينيين وموقف المجتمع الدولي من تقويض حل الدولتين، وإمكانية ابتداع صيغ جديدة كدولة واحدة تتساوى فيها الحقوق.

ويرى الخبراء أن تأييد حل الدولتين تراجع إلى 30% داخل إسرائيل، وأن بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– لا يهتم إلا برأي دونالد ترمب، مستغلاً الضغوط الأوروبية لتعزيز شعبيته.

كما يؤكد الخبراء أن صمود الفلسطينيين على أرضهم أحبط محاولات التهجير، وأن الحل يبقى في فرض عقوبات دولية رادعة.

تقديم: حسن جمول