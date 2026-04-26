محاكمات دمشق.. عقبات القانون وطموحات "العدالة الانتقالية"

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقته بتاريخ (26 أبريل/نيسان 2026) دلالات انطلاق أولى محاكمات رموز النظام السوري المخلوع في العاصمة دمشق، بدءا بقضية عاطف نجيب.

وبحثت الحلقة رمزية الخطوة في تدشين مسار العدالة الانتقالية، وقدرتها على بناء سردية وطنية تقطع مع إرث القمع وتؤسس لدولة القانون.

كما تناولت الحلقة التحديات اللوجستية والتشريعية التي تواجه القضاء السوري، وفرص نجاح إنصاف الضحايا في ظل "الأولويات الضاغطة". واستعرض النقاش إستراتيجية "محاسبة الرؤوس الكبرى" كخيار لموازنة القصاص الجنائي بضرورات السلم الأهلي والتعقيدات الاجتماعية الموروثة.

وشارك في الحلقة كل من الكاتب والباحث السياسي حسن الدغيم، ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني.

تقديم: حسن جمول