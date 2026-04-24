"ما وراء الخبر" يناقش مسار العدالة الانتقالية في سوريا

ناقشت حلقة (2026/4/24) من برنامج “ما وراء الخبر” موضوع العدالة الانتقالية في سوريا على ضوء إعلان وزارة الداخلية إلقاء القبض على أمجد يوسف أحد أبرز منفذي مجزرة حي التضامن بدمشق.

وتساءلت الحلقة عن أهمية إلقاء القبض على المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن عام 2013، وإستراتيجية الحكومة السورية بشأن تطبيق العدالة الانتقالية.

كما تناولت حلقة برنامج "ما وراء الخبر" مع ضيفيها، الكاتب والمحلل السياسي عمر كوش، والأكاديمي والباحث السياسي كمال عبود، الخطوات المستقبلية للحكومة السورية بخصوص هذا الملف.

تقديم: عبد القادر عياض