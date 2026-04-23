"ما وراء الخبر".. دلالات التصعيد الإسرائيلي ومصير اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

ناقشت حلقة (2026/4/23) من برنامج “ما وراء الخبر” التداعيات الخطيرة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى المدنيين.

هذا التصعيد الجديد شكّل خرقا صريحا من قبل حكومة بنيامين نتنياهو لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى وقف الحرب، مما تسبب في انهيار الأوضاع الصحية والإنسانية ووصولها إلى مستويات كارثية غير مسبوقة.

وقد ركز النقاش مع الضيوف على الرسائل السياسية التي تسعى إسرائيل لإيصالها من خلال هذا التصعيد المتجدد، والخيارات المتاحة أمام المقاومة والجهات الراعية للاتفاق لمواجهة هذه الخروقات.

وسلطت الحلقة الضوء على التحديات التي تواجه الجهود الدبلوماسية لتفعيل التهدئة وتذليل العقبات التقنية والميدانية، وسط تساؤلات حول مدى جدية الاستجابة الدولية لوقف معاناة سكان القطاع المتفاقمة.

تقديم: عبد القادر عراضة