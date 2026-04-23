"ما وراء الخبر".. السودان بين طموحات الحسم العسكري وعودة النازحين

تناولت حلقة (2026/4/22) من برنامج “ما وراء الخبر” التطورات الميدانية والإنسانية في السودان، إذ ركزت على جدلية عودة النازحين إلى الخرطوم والولايات المجاورة، حيث تضاربت القراءات التحليلية.

فبينما يرى الجيش السوداني والمحللون الموالون له أن عودة ملايين النازحين إلى الخرطوم والجزيرة هي ثمرة نجاحات ميدانية وتأمين دفاعي للمرافق الحيوية، يحذر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإفريقيا ماتيو غاراميلو من أن السودان لا يزال يعيش "أسوأ أزمة نزوح عالمية".

وحاول المحللون رسم سيناريوهات لحل المشهد السياسي الحالي، إذ ذهب البعض لوضع خيار التفاوض على طاولة الأزمة، في حين اعتبر الرأي الآخر أن نهاية الأزمة تمر عبر الحسم العسكري الممهد للسلام.

تقديم: حسن جمول