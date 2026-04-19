عقدة التكليف في العراق.. بين ضغوط الداخل وفيتو الخارج

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2026/4/19) تداعيات أزمة تشكيل الحكومة العراقية المتعثرة، ملقيا الضوء على العقبات الجوهرية التي تحول دون توافق “الإطار التنسيقي” على مرشح موحد لرئاسة الوزراء.

وبحثت الحلقة خلفيات تمسك ائتلاف دولة القانون بنوري المالكي مرشحا وحيدا للكتلة الأكثر عددا، مقابل إصرار ائتلاف الإعمار والتنمية على تجديد الثقة بمحمد شياع السوداني.

وتناولت الحلقة أيضا الأبعاد الجيوسياسية للأزمة عبر تحليل زيارتي قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني والمبعوث الأمريكي توم باراك المتزامنتين إلى بغداد، ومدى تأثير "الفيتو" الخارجي المتبادل والتجاذبات بين واشنطن وطهران على قرار السيادة العراقي.

وشارك في الحلقة كل من عقيل الفتلاوي القيادي والمتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وقصي محبوبة القيادي بائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة محمد شياع السوداني، وسيف السعدي الباحث المتخصص في الشأن السياسي العراقي.

تقديم: سلمى الجمل