استطلاع أمريكي يكشف تراجعا تاريخيا في تأييد إسرائيل لصالح فلسطين

كشف استطلاع “بيو” للأبحاث تراجعا تاريخيا في تأييد الأمريكيين لإسرائيل، حيث فقد 60% منهم الثقة بنتنياهو وتحول التعاطف الشعبي لصالح فلسطين بفارق 11 نقطة.

وأرجعت تحليلات خبراء هذا التحول إلى جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وصعود الفاشية الإسرائيلية، ووصول المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتباينت آراء ضيوف برنامج "ما وراء الخبر" حول انعكاس هذه التحولات على صنع القرار في أمريكا: بين من اعتبرها محدودة التأثير (1% فقط مقارنة بالاقتصاد)، ومن رأى أنها عميقة ومستدامة خاصة بين جيل الشباب.

وأشار المحللون إلى فشل إستراتيجية "الحسبرة" الدعائية الإسرائيلية، محذرين من المراهنة على تغيير الحكومة الإسرائيلية وحدها.

