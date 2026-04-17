لماذا يصمت العالم على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين؟

سلطت حلقة (2026/4/17) من برنامج “ما وراء الخبر” الضوء على أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل تواتر الشهادات عن تصاعد حالات التعذيب والقمع الممنهجة ضدهم.

كما تطرقت إلى الأهداف التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتحقيقها من وراء التصعيد ضد الأسرى، بالإضافة إلى فرص الاستجابة للحملات المطالبة بحقوق الأسرى وبإلغاء قانون الإعدام الإسرائيلي.

وتناولت الحلقة أيضا أسباب صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى.

تقديم: عبد القادر عياض