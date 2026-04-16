ما وراء الخبر اتفاق دمشق و"قسد".. المسارات والعقبات

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقته (2026/4/16) الأبعاد الاستراتيجية لاجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي في دمشق، وما إذا كان اللقاء نقطة تحول مفصلية.

وتناولت الحلقة أيضا التحديات التقنية والأيديولوجية التي تعترض طريق الاندماج الكامل، ومدى قدرة الطرفين على تذليل ملفات شائكة كقضية الأسرى وعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم. وشارك في الحلقة كل من الباحث السياسي من دمشق بسام سليمان، ومدير مؤسسة "كرد بلا حدود" من القامشلي كادار بيري. تقديم: عثمان آي فرح

