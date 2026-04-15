ما وراء الخبر أحكام قضائية في تونس.. "تآمر" أم تكميم للأفواه؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2026/4/15) الجدل حول الأحكام القضائية الصادرة بحق معارضين تونسيين بتهم “التآمر على أمن الدولة”، مسلطا الضوء على الانقسام الحاد في قراءة المشهدين السياسي والحقوقي.

وتناولت الحلقة أيضا خلفيات القضايا المثارة، لا سيما قضية "المسامرة الرمضانية"، ومدى تماسك الأدلة الجنائية في مواجهة الحق في التعبير السياسي. وشارك في الحلقة كل من المحلل السياسي محمد أمين الجربي، والكاتب والمحلل السياسي أحمد الغيلوفي، وأحمد بن شمسي مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش". تقديم: حسن جمول

المصدر: الجزيرة