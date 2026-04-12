السودان.. رهانات برلين وأوجاع السنين

بحث برنامج “ما وراء الخبر” في حلقته (2026/4/12) تفاقم المأساة السودانية بدخول الحرب عامها الرابع، حيث بات نحو ربع السكان نازحين وسط تصاعد هجمات المسيرات ونقص حاد في التمويل الإغاثي الذي لم يتجاوز 16%.

وتناولت الحلقة مؤتمر برلين ووثيقته السياسية الرامية لوقف القتال بمشاركة 40 جهة مدنية، وسط تساؤلات عن فاعلية هذه الجهود في ظل غياب أطراف النزاع المباشرة (الجيش والدعم السريع)، وتحفظ الحكومة السودانية على تركيبة المشاركين.

وشارك في الحلقة كل من الكاتب والباحث السياسي السوداني محمد تورشين، والخبير في شؤون الأمم المتحدة عبد الحميد صيام، ومديرة المناصرة بالمجلس النرويجي للاجئين بالسودان ماتيلد فو.

تقديم: سلمى الجمل